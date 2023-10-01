حزب «الإصلاح والنهضة»: الرئيس السيسي لديه مشروع لدولة تنموية

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أسباب تأييد الرئيس السيسي لولاية جديدة، موضحا أن الرئيس السيسي لديه مشروع لدولة تنموية وقادر على تنفيذ هذا المشروع.

معركة كبيرة ضد الإرهاب

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الرئيس السيسي هو الأول منذ عهد محمد علي، إذ أننا أمام رئيس خاض معركة كبيرة ضد الإرهاب.

ولفت الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الرئيس السيسي أعاد بناء دولة كانت شبه متهالكة، موضحا أن الرئيس السيسي قائد يليق بدولة بحجم مصر وتحدياتها والملفات المطروحة على الساحة.

المرشح الأمثل للفترة المقبلة

وأوضح أن «الرئيس السيسي خايف على البلد وهو المرشح الأمثل للفترة المقبلة»، مضيفا أن السيسي يمثل الزعماء الذين تستشعر فيهم الكفاح والحسم.