«الداخلية» تهدي القوات المسلحة أغنية «صف واحد» بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أهدت وزارة الداخلية، أغنية بعنوان «صف واحد»، إلى قواتنا المسلحة الباسلة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث ببرقية تهنئة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء في نص برقية التهنئة: «يُسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بانتصـار السادس من أكتوبــر المجيد أن نبعث لكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحـة ودوام التوفيق، إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور، نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهودكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى، وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة».. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.