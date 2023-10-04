«حماة الوطن» يهنئ الرئيس بذكرى نصر أكتوبر.. ويجدد دعمه له في الانتخابات

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، موضحا أن هذه الذكرى ستظل خالدة في أذهان كل المصريين، والتي أثبتت للعالم مدى الترابط بين أبناء الشعب وقواته المسلحة حتى تحقق النصر العظيم، وبدأت مصر في طريقها نحو بناء الدولة الجديدة.

وأضاف في بيانه: «نحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر، إذ تعيش مصر مرحلة فاصلة في عمر الوطن، وتشهد الفترة المقبلة إجراء أحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهي الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التفاصيل الكاملة لها، وسط أجواء ديمقراطية وحالة من الزخم الشعبي».

وأشار إلى أن حرب أكتوبر لم تكن معركة عسكرية انتصر فيها الجيش المصري وحرر الوطن من الاحتلال، وإنما كانت ملحمة وطنية شهدت تضافر كافة القوى على هدف واحد وهو بناء مصر ونهضتها، والانطلاق في بناء دولة استطاعت الصمود في مواجهة كافة التحديات خلال الفترة الماضية.

وبعد مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، تشهد مصر مرحلة جديدة من التنمية والبناء والانطلاق بخطى ثابتة للوصول إلى الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق إنجازات لم يسبق لها مثيل منذ توليه مقاليد الحكم.

دعم الحزب للرئيس السيسي

وفي هذه المناسبة الخالدة، يجدد حزب حماة الوطن، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، استجابة للشعب المصري الذي تسابق لتحرير توكيلات تأييده في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن إصرار نواب الشعب على التوقيع على نماذج تزكية ترشحه.

ويعد «حماة الوطن» من أوائل الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد استمرار الدعم والمساندة لاستكمال نهضة مصر الحقيقية، وبناء الدولة التي يحلم بها كل مصري.