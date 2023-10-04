مسيرة نسائية بالزقازيق لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في الشرقية، برئاسة الدكتورة زينب فهيم، بالتنسيق مع أمانة الحزب بمركز الزقازيق بقيادة المهندس عدلي باشا، مسيرة نسائية حاشدة في الزقازيق لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدأت المسيرة التي تضم المئات من السيدات والفتيات بنطاق الشهر العقاري بالزقازيق، وجابت عددا من الشوارع المحيطة وصولا إلى مقر مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفعت المشاركات في المسيرة صور الرئيس وعلم مصر، ورددوا هتافات «بنحبك يا سيسي»، «إحنا معاك يا ريس»، وغيرها من الهتافات الحماسية.

استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، أن الملايين الذين حرروا توكيلات لدعم ترشح عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، دليل على مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها.

ودعا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أننا نمر بمرحلة ديمقراطية وتعزيز لمناخ الحريات، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للتعبير عن رأيه بحرية تامة.