بدء الجلسة العامة لـ«الشيوخ» تمهيدا لبدء انتخابات اللجان

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث جرى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفق اللائحة الداخلية.

وقال أبو شقة، إنّ مكتب المجلس اعتمد تشكيلات اللجان النوعية عقب تلقي الاعتراضات وطلبات التغيير، مشددا على قواعد إجراءات انتخابات اللجان، حيث يحق لكل عضو تقديم اعتراضاته على مكتب المجلس، ويتم بحث طلبات الاعتراض على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 7.

وتجرى انتخابات 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ، اليوم، بعد رفع الجلسة لنصف ساعة لتسجيل الاعتراضات أو تغيير اللجان، ويتم بعده إعلان التشكيل النهائي.