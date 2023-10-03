نواب التنسيقية يحصدون 11 مقعدا في انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب في حصد عدد من مقاعد اللجان بعد فوزه في انتخابات هيئة مكتب لدور الانعقاد الرابع، وصلت لـ11 مقعدا، تمثلت في 5 مقاعد بمنصب وكيل لجنة، و6 أمانة سر.

وفاز النائب عمرو درويش بمقعد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، كما فازت النائبة مارسيل سمير بمقعد أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما فاز أحمد مقلد بمقعد أمين سر لجنة الشئون العربية، وفازت النائبة أميرة صابر بمقعد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.

وفاز النائب نادر مصطفى بمقعد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فيما فازت النائبة رشا أبو شقرة بمقعد أمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

وفاز النائب أحمد فتحي بمقعد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، وفاز النائب طارق الخولي بمقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية

كما فاز النائب محمد تيسير مطر بمقعد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بينما فازت النائبة مرثا محروس بمقعد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفاز النائب محمد عبد العزيز بمقعد وكيل لجنة حقوق الإنسان.