«تمريض أسيوط» تستعد لاستقبال وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي 9 أكتوبر

أعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته وترحيبه بوفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي للبرامج، المقرر زيارته للجامعة في الفترة من 9 وحتى 11 أكتوبر الجاري، بهدف اعتماد البرنامج العام لكلية التمريض دوليا.

تطوير البرامج التعليمية

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة لتطوير برامجها التعليمية؛ لزيادة فرصها في الحصول على شهادات الاعتماد الدولي المختلفة التي توفر لخريجيها أفضل الفرص في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في إطار تنفيذ الجامعة لاستراتيجية الدولة للتعليم العالي.

تفقد مدرجات ومعامل الكلية

وأوضحت الدكتورة سماح عبد الله عميدة كلية التمريض، أنه من المقرر أن يشمل برنامج الزيارة لقاء الوفد برئيس الجامعة، وجولة ميدانية بالحرم الجامعي، إلى جانب الجولة التفقدية للكلية، وكل ما تشمله من مدرجات ومعامل وقاعات تدريب وعدة لقاءات للوفد مع إدارة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بها، وعدد من طلاب الكلية، تمهيدا للاعتماد الدولي لبكالوريوس علوم التمريض الذي تمنحه الكلية، بما يتيح لخريجيها فرص كبيرة ومتميزة للعمل في مختلف دول العالم.