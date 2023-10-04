ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية بمركز شباب إبشان في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية «المشغولات اليدوية والكروشية»، ضمن فعاليات مبادرة «حرفتك صنعتك»، والتى أُقيمت فعاليتها خلال الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر الجاري، بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، إضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأضاف «محروس»، أنّ ورشة العمل هذه ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة، لدعم أندية التطوع وأندية الفتاة، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم في تحسين دخلهم، وتأهلهم للدخول إلى سوق العمل.

يذكر، أنّ ورشة العمل التى قدمتها منى الكاشف، تناولت إكساب الفتيات المهارات الفنية فى المشغولات اليدوية والكروشيه، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة بالمديرية، وباسم سعيد، مسؤول أندية التطوع بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا.