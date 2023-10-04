قبائل مطروح تعلن دعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

أعلن كثير من كبار عواقل وعمد ومشايخ القبائل في محافظة مطروح، تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحرير توكيلات في مكاتب الشهر العقاري لترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2024.

مشروعات الرئيس السيسي

وقال خير رسلان التكميلي، رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، لـ«الوطن»، إن جميع التركيبات القبلية في مدن محافظة مطروح «الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة» تدعم الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية، وهناك مساندات شعبية من الأهالي لاستكمال مسيرة التنمية وإنشاء المزيد من المشروعات خاصة وأن مطروح شهدت بعض المشروعات القومية منها إنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية، وميناء جرجوب في النجيلة، وشبكة طرق على أعلى مستوى تربط بين مطروح والقاهرة والإسكندرية وازدواج طريق واحة سيوة الخرساني، وجار إنشاء مشروع القطار السريع الكهربائي، وننتظر استكمال المزيد من المشروعات للنهوض بمصر في جميع القطاعات المختلفة.

وأضاف المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح: «نقف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وندعمه من خلال أعضاء الحزب من أبناء مطروح».