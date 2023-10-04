أسعار «المانجا» في سوق العبور اليوم الأربعاء.. ما أفضل نوع للتخزين؟

مع نهاية فصل الصيف تنخفض أسعار المانجو في الأسواق، إذ يقتصر موسم البيع على شهري أغسطس وسبتمبر، وقليل من أكتوبر، لذا تحرص ربات ربات البيوت على متابعة الأسعار، من أجل شرائها وتخزينها للعام المقبل.

ويمكن شراء المانجو بأسعار مخفضة بأنواعها من سوق العبور، بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

شراء المانجو بأسعار مخفضة

مانجو عويس من سعر 40 إلى سعر 55 جنيها.

مانجو زبدية من سعر 25 إلى سعر 30 جنيها.

مانجو بلدي من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها.

مانجو فص من سعر 40 إلى سعر 55 جنيها.

مانجو دبشة من سعر 17 إلى سعر 23 جنيها.

مانجو كيت من سعر 19 إلى سعر 25 جنيها.

أفضل أنواع المانجو للتخزين

وعن أفضل أنواع المانجو للتخزين، قال أحمد بريزة، أحد تجار الفاكهة لـ«الوطن»، إن هناك أنواع من المانجو تصلح للتخزين أولها الزبدية، لكنها تحتاج إلى تقطيع بطريقة معينة كشرائح، وتحفظ في درجة حرارة معينة لعدم تغير خواصها، كما يمكن تخزين المانجو العويس واالكيت والكنت.

وأضاف أن المانجو الزبدية يكون شكلها بيضاوي عريض ومنضغط قليلا للداخل، وغالبا ما يكون لونها أخضر داكن أو أصفر وبذرتها كبيرة الحجم، ويمكن تخزينها لاستخدامها في العصائر على مدار فصول السنة.