موسم المانجو لم ينتهِ بالإسماعيلية.. ظهور سلالات أجنبية أبرزها «الكيت والكنت»

ظهرت أنواع من المانجو في أسواق محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بدء موسم المانجو الأجنبية، وانتهاء موسم الأخرى المحلية، إذ ظهرت أنواع وأصناف مختلفة في أسواق الجملة والتجزئة.

أفضل أنواع المانجو الأجنبية في الإسماعيلية

وقال إبراهيم صالح، أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون في محافظة الإسماعيلية، إن الأنواع الأجنبية تتأخر في ظهورها عن الأنواع المحلية، التي اشتهرت بها محافظة الإسماعيلية، لتظهر في شهر أكتوبر ويستمر بعض أنواعها حتى شهر ديسمبر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأنواع الأجنبية هي «الكيت والكنت والكرمسون والارتو والهايدي واليامسنا روز والتومي والاوستن والشيلي والمايا» مشيرا إلى أن هذه الأنواع تم زراعتها في أكثر من محافظة ولم تقتصر فقط على الإسماعيلية.

وقال صالح، إن زراعة المانجو الأجنبية تم في الإسماعيلية منذ ما يقرب من 10 سنوات، وانتشر بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية، خاصة صنفي «الكيت والكنت» في الإسماعيلية، للاعتماد على تصديرها بشكل كبير وتحقيق عائد ربح أكبر.

صالح: المانجو الأجنبية أكثر إنتاجية من المحلية

وقال صالح، إن إنتاجية المانجو الأجنبية أكبر من إنتاجية المانجو المحلية بأكثر من 3 أضعاف تقريبا، بإنتاجية تصل إلى 5 أطنان للفدان الواحد، مقارنة بـ2 طن للمانجو المحلية.

وتابع «يتم تطعيم أصناف المانجو الأجنبية على أشجار السكري الأبيض بعمر عامين تقريبا، لضمان إنتاجية أكبر وتكون الأشجار أقصر من أشجار المانجو المحلية، وبدأ المزارعون اللجوء للأصناف الأجنبية في المزارع بنسب وصلت إلى 50% تقريبا في معظم المزارع ومتوقع إنتاجها بشكل أكبر في السنوات المقبلة».

أسعار المانجو الأجنبية في أسواق الإسماعيلية

وقال جلال الطاهر، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن أنواع المانجو الأجنبية في الإسماعيلية، ظهرت في الأسواق قبل أسبوعين تقريبا، بأسعار مختلفة حسب الصنف تتراوح ما بين 35 جنيها و45 جنيها، بحسب الصنف وجودته.

وأضاف أن افضل الأصناف الموجودة في الإسماعيلية ما بين «الكيت والكنت والأستون»، التي يقبل عليها المواطنين بشكل كبير مع بدايات شهر أكتوبر وحتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.