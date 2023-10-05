حكاية وطن.. تفاصيل مشروعات وزارة الطيران على مدار 10 سنوات

أعلنت الحكومة تفاصيل مشروعات وزارة الطيران، ومسيرة التنمية فى القطاع على مدار ال10 سنوات الماضية، مشيرة فى كتاب «حكاية وطن» الذى أعده مجلس الوزراء لاستعراض تفاصيل جميع المشروعات بالدولة، إلى أن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أتمت وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة مليار 53.2 جنيه.

مشروعات وزارة الطيران على مدار 10 سنوات

وأشارت الحكومة إلى أنه من بين مشروعات وزارة الطيران على مدار 9 سنوات ما يلي:

- الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة تم وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 88.9 مليار جنيه.

- الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 173.6 مليون جنيه.

- الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم / جار تنفيذ مشروعات بتكلفة 329.8 مليون جنيه.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها

أولا: إنشاء مطارات جديدة

- إنشاء مطار سفنكس الدولي 300 راكب/ ساعة سعة مبنى الركاب.

- 4000 متر مربع مساحة مبنى الركاب.

- تم إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية من 300 إلى 900 راكب/ساعة.

- إنشاء مطار العاصمة الدولي 300 راكب/ ساعة سعة مبنى الركاب.

ثانيا: تطوير المطارات الحالية

مطار الغردقة

- إنشاء مبنى جديد للركاب بالمطار يسع 7.5 ً مليون راكب سنويا.

- إنشاء ممر جديد مع رفع كفاءة الحقل الجوى القديم بمطار الغردقة.

- تعزيز المنظومة الأمنية لمبنى ركاب 2 بمطار الغردقة بتكلفة 160 مليون جنيه.

مطار شرم الشيخ الدولي

- رفع كفاءة الأسقف المعدنية لمبنى ركاب 2 بتكلفة 21 مليون جنيه

مطار القاهرة الدولي.

- إحلال وتجديد مبنى الركاب (2) رفع كفاءة الحقل الجوي بتكلفة 146 مليون جنيه.

ثالثا: شراء طائرات جديدة شراء طائرة من طراز 737-800B

- شراء 4 طائرات تدريب باكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

- شراء 3 طائرات من طراز 200/a330عريض وتحويلهم لطائرات بضائع.

- شراء 12 طائرة من طراز 300/a220.