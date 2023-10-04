رئيس «الطيران المدني» يبحث التعاون المشترك مع نظيره الليبي

استقبل الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، نظيره الليبي الدكتور محمد شليبك، رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي بمقر سلطة الطيران المدني المصري، في إطار توسيع دائرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة وبينها ليبيا، ما يعزّز التكامل الإقليمي والدولي في مجال النقل الجوى.

وبحث الجانبان عددا من القضايا المتعلقة بمحاور التطور والنمو المتلاحق الذي تشهده صناعة النقل الجوي علي المستوى الإقليمي، فضلا عن استعراض سبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبينها مجال أمن وسلامة الطيران والتدريب، إضافة إلى استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي والوفد المرافق له، عن سعادتهم بالزيارة، مثمّنا الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني المصري ودوره المحوري في النهوض بمنظومة الطيران المدني في ليبيا الشقيقة، لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة، متطلعين إلى المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.