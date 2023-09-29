وزارة الطيران: بدء تشغيل خط «القاهرة - طوكيو» بعد توقف 3 سنوات

قالت وزارة الطيران المدني، إن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني هيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، شاركا أمس بمراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية «مصر للطيران» المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار ناريتا – بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات منذ حدوث جائحة كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن عودة تشغيل هذا الخط يأتي في إطار السياسة التي تتبناها وزارة الطيران المدني والشركات القابضة والتابعة لها من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية وفقًا لرؤية الدولة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

الخط سيؤدي لزيادة أعداد السياح اليابانيين

ومن جهته، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أن تشغيل خط طيران منتظم ومباشر يعد نقطة التواصل بين شعوب القارات، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما سيتيح الفرصة للعديد من شركات السياحة ووكلاء السفر لتنظيم برامج ورحلات سياحية من اليابان إلى المقاصد السياحيه المصرية خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأعرب وزير الطيران عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب الياباني فى مختلف أنشطة النقل الجوى خاصة فى ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا حرص وزارة الطيران نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في ظل التعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بالعمل المشترك والمتواصل مع الشركاء اليابانيين في مختلف المجالات.

افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بداية 2024

وأشار إلى أنه مع بداية العام الجديد سيتم الاعلان عن نتاج العمل المشترك والمتواصل مع الجانب اليابانى مع افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، والذى يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدني فى إطار تحول المطارات المصريه الى مطارات صديقة للبيئة.

وأكد وزير الطيران على حرص شركة مصر للطيران على مواصلة خطتها الطموحة لزيادة عدد النقاط التي تصل إليها حول العالم وفتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن جانبه أعرب السفير هيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، عن سعادته وامتنانه باستئناف خط الطيران المباشر بين البلدين، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات، ومثمنًا الجهود المصرية ومساعي قطاع الطيران المدني في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لإعادة تشغيل هذا الخط، خاصة وأن مصر تعد مركزا محوريًا ونقطة تواصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بما يعزز حجم التبادل والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن السائح الياباني يعشق الحضارة المصرية وتعتبر مصر من أكثر الدول التي يفضل زيارتها حيث تحظى بموقع استراتيجي متميز وتحتضن الكثير من الأماكن الأثرية كالأهرامات والمعالم الثقافية الفرعونية بمدينة الأقصر، كما أبدى السفير إعجابه الشديد بجمال طبيعة مياه البحر الأحمر الصافية، فضلًا عن المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة الذى يعتبر رمزا لشراكة التعاون الفعال بين اليابان ومصر.

تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية

ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط على متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر والذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومي الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية وفقا لسياسة العرض والطلب والإقبال علي المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا بإعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم.