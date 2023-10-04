رئيس حي العامرية: تكثيف الحملات المسائية لفرض الانضباط بشوارع الإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات المسائية لفرض الانضباط بالشوارع، جرى القيام بحملة بقيادة نائب رئيس الحي، وأسفرت عن التحفظ على سيارة جامبو محملة بمخلفات خردة و2 تروسيكل للسير عكس الاتجاه و9 حالات إشغال متنوعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع إشغالات الطريق الصحراوي

وأشار موسى إلى أنه استمرارا للحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، قامت إدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشارع المستشفى وشارع مستشفى الشيخ بدوي والطريق الصحراوي والتحفظ على 18 حالة إشغال متنوعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

النظافة بالشوارع ورفع المخلفات

وأضاف السيد موسى رئيس حي العامرية أول، أن إدارتي النظافة والمتابعة الميدانية والطرق والمرافق وجميع الإدارات المعنية استكملت أعمال تجريف وتشويك الطريق الصحراوي بواسطة لودر الحي، كما رفعت إدارة الرصد البيئي المخلفات من العامرية البلد وضواحيها وقرى النهضة.