تكريم الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بـ 3 محافظات

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات «المنوفية - كفر الشيخ - الغربية»، في دورتها الثانية وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم، في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.

حضر المؤتمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ونوابه، والدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون التعليم والطلاب، ونواب محافظتي كفر الشيخ والغربية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، والمهندسة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية، ورؤساء مناطق قويسنا الصناعية والمنطقة الحرة بشبين الكوم، وعدد من القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الفائزة من مختلف الجهات بالمحافظات المشاركة.

محافظوا المنوفية وكفر الشيخ والغربية يتفقدوا معرض الذكاء الاصطناعي

وعلى هامش المؤتمر تفقد محافظوا المنوفية وكفر الشيخ والغربية معرض الذكاء الاصطناعي لطلاب كليات الذكاء الاصطناعي وهندسة شبين الكوم وهندسة إلكترونيات بمنوف الذي تضمن مشروعات smart home - جهاز تنفسي صناعي (ventilator)، weigh-in-motion system ، face pass ، green Egypt، وغيرها من المشروعات، وأداروا حوراً مع فرق عمل المشروعات، مشيدين بالأفكار والرؤى في طرح مشاريع جديدة أوجدت حلولاً لقضايا المجتمع والبيئة باستخدام أحدث النظم التكنولوجيا والبرمجية والذكاء الاصطناعي، وخلال تفقده لمشروع إنتاج الكهرباء من النفايات البلاستيكية.

وجه محافظ المنوفية بعقد لقاء بفريق المشروع للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكداً تقديم الدعم اللازم والرعاية لكافة المشروعات من أجل تعظيم أوجه الاستفادة منها بما يعود بالنفع العام على المحافظة.

واستهل المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن أهمية البيئة والحفاظ عليها، وجهود محافظة المنوفية في قطاع تحسين البيئة من خلال إنشاء وحدة التدخل السريع وإدارة المخلفات الصلبة ومصانع تدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدفن الصحي بالسادات ومنظومة الجمع المنزلي وتطوير الميادين والحدائق وغيرها، فيما تم استعراض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الإستراتيجية ونبذة عن مؤتمر COP27 في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

احتفالات تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وفي كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور وتشريفهم على أرض المنوفية للمشاركة في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية على مستوى المحافظات الثلاثة، مقدماً التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر المجيدة، مؤكداً حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية نحو المضي قدماً في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، مضيفاً أن إطلاق المرحلة الثانية هذا العام من المبادرة جاء تأكيداً نحو نشر ثقافة المشروعات الصديقة للبيئة وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر .

وأوضح محافظ المنوفية أنه قد بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمحافظة 156 مشروعاً متنوعاً تضم فئات المبادرة الستة، وتم اختيار 10 مشروعات مستوفياً للمواصفات والمعايير وهم مشروعات تطوير نظام مراقبة وتحكم ذكي قائم على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لنظم مختلفة لزراعة النباتات مائياً في الزراعة التكاملية وبالطاقة الشمسية، وتحويل المدارس الابتدائية لمحافظة المنوفية إلى مدارس خضراء «عن فئة المشروعات كبيرة الحجم»، ومشروع «الحارس التلقائي لحماية البيئة من التغيرات المناخية»، عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع AUTOMATED GREEN PARKING SYSTEM، ومشروع دعم وتطوير منظومة تصنيف وفرز المخلفات تكنولوجياً GREEN EGYPT، روبوت القمامة البحرية عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة حياة كريمة، ومشروع DROP ME عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، و«مشروع الكشف المبكر عن مرض الصدأ الأصفر في محصول القمح» YELLOW RUST باستخدام إطار إنترنت الأشياء والتقنيات الحديثة والمراقبة الآلية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، ومباني صحية مستدامة موفرة للطاقة عن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، و مشروع تدوير وتمكين «عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة».

وأكد محافظ كفر الشيخ أن نجاح المبادرة في دورتها الأولي كان له أثراً كبيراً في تطوير النسخة الثانية وإتاحة الفرصة لظهور العديد من الأفكار الجديدة، مشيراً إلى أنه تم اختيار أفضل 18 مشروعا رائد مطابق للمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة هذا العام بالمحافظة.

تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جرى اختيار 14 مشروعا على مستوى المحافظة، مؤكداً أن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفى نهاية المؤتمر قام محافظوا المنوفية وكفر الشيخ والغربية بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروعاً تقديراً لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، فيما تبادلا المحافظون الدروع التذكارية تقديراً لدورهم، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو لتحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، واختتم فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.