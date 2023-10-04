مناقشة فيلم «أما عن حالة الطقس» بـ«الإسكندرية السينمائي» بحضور رئيس المهرجان

عُرض فيلم «أما عن حالة الطقس»، اليوم، ضمن مسابقة الفيلم المصري بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحضر من فريق عمل الفيلم الممثل والمخرج والمؤلف أحمد حداد.

أحمد حداد: واجهت صعوبات عديدة بسبب الميزانية

أقيمت ندوة عن الفيلم مع المخرج والممثل والمؤلف أحمد حداد أدارتها الناقدة نورهان عماد الدين، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وقال المخرج: سعيد بعرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خاصة أن هذه التجربة تنتمي إلى السينما المستقلة ولذلك واجهت صعوبات شديدة بسبب ميزانية العمل.

وأضاف أحمد حداد: صورت الفيلم في عام كامل وقمت بمونتاجه في فترة كورونا وخرج الفيلم إلى النور في 2022، وكنت حريصًا عند اختيار الأبطال أن تكون ملائمة مع الشخصيات بالعمل، وخاصة أقدم عددا من القضايا الخاصة بالمرأة وقصص الحب والعلاقات العاطفية ومن خلال الشاب المهزوم.

وأوضح «حداد»: فكرة الشخص المريض بحالة «بانك أتاك»، وأنه شخصية انهزامية استهوتني كثيرا لتقديمها، وقمت بالبحث والدقيق في هذا المرض حتى أتمكن من تقديم الشخصية بحرفية شديدة.

أما عن فكرة الاستعانة ببعض الأغاني القديمة لمطربين كبار، أوضح «حداد»: أن السر وراء ذلك خلفيتي الشاعرية، وحبي لإلقاء الشعر والأغاني، كما أنها كانت مناسبة ومعبرة عن الأحداث وحالة الشخصيات، فضلا إلى أنني أنتمي إلى عائلة فنية وهي الشاعر الكبير فؤاد حداد.

واستكمل حداد حديثه قائلا: أقنعت نجومًا ومبدعين للمشاركة بالفيلم مثل حنان يوسف والمخرج خيري بشارة والفنانة ريهام عبد الغفور، إذ أن مشاركتهم جاءت بناء على إيمانهم الشديد بالعمل، والمجهود الذي يبذل من جانب جميع فريق العمل.

فكرة الفيلم

ويتناول العمل قصة الشاب المهزوم حسين شوقي الذي لا يستطيع الخروج من الدائرة المغلقة لحياته ومتعلق بما حدث له في الماضي، حتى تظهر في حياته سعاد والتي تجعله يكتشف نفسه من جديد.

«أما عن حالة الطقس» تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليارمزي وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور وثراء جُبيل.