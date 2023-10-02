نبيلة عبيد تهنئ إلهام شاهين بتكريمها في مهرجان الإسكندرية

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة إلهام شاهين بعد تكريمها ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الإسكندرية، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتبت نبيلة عبيد: «صديقتي العزيزة إلهام شاهين مبروك.. ألف مبروك الرئاسة الشرفية للدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.. تستاهلي كل الخير علشان أنتي ممثلة عظيمه و كل تمنياتي ليكي بكل حاجه حلوه تحبيها».

مسلسل ألفريدو لإلهام شاهين

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين يعرض لها الآن مسلسل ألفريدو والذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وندا موسي وفتوح أحمد وروان الغابة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وكانت الفنانة إلهام شاهين أعربت عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.