نفاد تذاكر حفل مروة ناجي في الكويت.. «ليلة وردة»

أعلنت المطربة مروة ناجي، عبر حسابها على «إنستجرام»، نفا تذاكر حفلها الغنائي في الكويت، الذي يحمل اسم ليلة الفنانة الكبيرة وردة.

ونشرت مروة ناجي البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: «اللهم لك الحمد والشكر، شكرا لكل أهلي و ناسي في الكويت».

حفل مروة ناجي في كندا

وأحيت مروة ناجي، مؤخرا، حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد للجاليات العربية في كندا، وروجت له عبر حسابها: «سعيدة جداً إني هقابل كل أصحابي وحبايبي بكندا، وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وسعيدة إني هكون جزء من أكبر مهرجان للاحتفال بشهر التراث المصري في أمريكا الشمالية، الذي تنظمه جمعية التراث الكندي بمشاركة اخواتي، هستنى كل الجالية المصرية والعربية ننبسط ونغني سوا إن شاء الله».