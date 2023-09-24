مروة ناجي ونجوم الإنشاد في احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية تقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، ومشاركة الفنانة مروة ناجي مع نجوم الإنشاد الديني بالأوبرا إبراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبدالحميد، تامر نجاح، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير، وذلك بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف.

احتفالية المولد النبوي في الأوبرا

يتضمن البرنامج فاصلين تحيي الثاني مروة ناجي بنخبة مختارة من الأناشيد والابتهالات التي تحتفي بمولد الرسول الكريم، وتعبر عن مكارم الأخلاق والتعاليم السمحة للدين الإسلامي منها «برضاك يا خالقي، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدي، أم النبي، القلب يعشق».

أما الفاصل الأول يضم موشح تجلي مولد الهادي، حب الرسول، على باب سيدنا النبي، قمر، ماشي في نور الله، ألف ألف صلاة، ألفين صلاة على النبي، دعوني.

الجدير بالذكر أن الأوبرا وجهت الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية.