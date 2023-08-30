مروة ناجي بعد نجاح حفلها للجاليات العربية في كندا: «ألف حمد وشكر»

أعربت الفنانة مروة ناجي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أقامتة للجاليات العربية في كندا، وحمل شعار «كامل العدد».

ونشرت مروة ناجي مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: «عشرات الآلاف في حفلي بكندا، ألف حمد وألف شكر ليك يارب».

مروة ناجي تروّج لحفلها في كندا

وروّجت المطربة مروة ناجي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفلها الغنائي في كندا، قائلة: «سعيدة جداً إني هقابل كل أصحابي وحبايبي بكندا، وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وسعيدة إني هكون جزء من أكبر مهرجان للاحتفال بشهر التراث المصري في أمريكا الشمالية، والذي تنظمه جمعية التراث الكندي بمشاركة إخواتي، هستنى كل الجالية المصرية والعربية ننبسط ونغني سوا إن شاء الله».