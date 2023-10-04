أصالة تقترب من 5 ملايين مشاهدة بميدلي «لحقت نفسي»

اقتربت الفنانة أصالة من تحقيق 5 ملايين مشاهدة بميدلي «لحقت نفسي»، والذي طرحته منذ 6 أيام عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب.

ميدلي لحقت نفسي والذي يضم 6 أغانٍ وهي: «فوق»، و«لما بنتجاهل»، و«الأخبار الحلوة»، و«مانجا»، و«رجل مثالي» و«مارس أبريل».

تصدر أصالة التريند

وتصدرت أصالة خلال الساعات الماضية تريند اليوتيوب في 4 دول عربية وهي «مصر والأردن والكويت والسعودية» بميدلي «لحقت نفسي»، والذي نال إشادات الجمهور بعد طرحه بساعات قليلة.

أصالة تروج لألبومها الجديد

وحرصت أصالة، الترويج لميدلي «لحقت نفسي»، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «الفن عالم رحب، وطن حبيب، أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي.. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شيء زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».