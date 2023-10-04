استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-10-2023 في البنوك

أعلنت البنوك عبر المواقع الرسمية، استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء4-10-2023، وهو السعر الذي ظل ثابتًا ولم يتغير منذ تعاملات شهر سبتمبر الماضي، كما أن هناك توقعات باستمرار استقرار سعر اليورو حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-10-2023 في البنوك، وهي كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 32.49 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 32.46 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- كما يسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء4-10-2023 في البنك التجاري الدولي 33.03 جنيه للبيع أما سعر الشراء 32.74 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 32.62 جنيه شراء و 32.72 جنيه بيعًا.

سعر اليورو في ميد بنك

- وعن أسعار اليورو اليوم الأربعاء4-10-2023 داخل ميد بنك يبلغ 33.56 جنيه للبيع و33.09 جنيه للشراء.