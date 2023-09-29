أسعار صرف اليورو في مختلف البنوك اليوم الجمعة

سجلت أسعار اليورو اليوم الجمعة 29-9-2023 في مصر، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم في مختلف البنوك، إذ سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 32.50 جنيه للشراء، وسجل 32.72 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.33 جنيه للشراء، وسجل 32.62 جنيه للبيع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 32.53 جنيه للشراء، وسجل 32.67 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم 32.47 جنيه للشراء، وسجل 32.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 32.43 جنيه للشراء، وسجل 32.73 جنيه للبيع في بنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 32.50 جنيه للشراء، وسجل 32.72 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.32 جنيه للشراء، وسجل 33.71 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.