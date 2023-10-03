استقرار سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-10-2023، وهو السعر الذي ظل ثابتًا ولم يتغير منذ تعاملات شهر سبتمبر الماضي، كما أن هناك توقعات باستمرار استقرار سعر اليورو حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 32.49 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 32.46 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- كما يسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 33.03 جنيه للبيع أما سعر الشراء 32.74 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 32.62 جنيه شراء و 32.72 جنيه بيعًا.

سعر اليورو في ميد بنك

- وعن سعار اليورو اليوم داخل ميد بنك يبلغ 33.56 جنيه للبيع و33.09 جنيه للشراء.