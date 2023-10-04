استمرار فعاليات المؤتمر الثاني للنشء في مركز شباب سنهور بكفر الشيخ

استمرت فعاليات اللقاءات الحوارية للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمحافظة كفر الشيخ، بقاعة المناسبات بمركز شباب سنهور، وذلك بمشاركة 500 عضو من أعضاء مراكز شباب «قلين، ودسوق، وفوه، مطوبس»، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية مهارات النشء لـ«بناء جيل» من قادة المجتمع المصري.

رفع وعي وثقافة النشء

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء بمختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز قدراتهم تمهيدًا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، إضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر.

رفع وعي الشباب

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، عبر البيان، إلى أن اللقاء الثاني بمؤتمر النشء، حاضر به، حمدي حجازي، أستاذ خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ، وتضمنت محاور اللقاء الحواري دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية، وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، بالإضافة إلي تأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية.

كما اختتم اليوم الثاني من المؤتمر باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور مؤتمر على المستوى القومي.

وانطلقت ثاني فعاليات المؤتمر بكفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وحضور ومتابعة لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومحمد مرسي، مدير إدارة شباب دسوق ومديري الإدارات الفرعية المشاركة.