هل يمكن لحديثي التخرج التقديم في وظائف البنك الأهلي؟.. اعرف الشروط

يعد البنك الأهلي من أكثر المؤسسات التي يسعى الشباب منذ اللحظة الأولى من حصولهم على المؤهل الدراسي للعمل به، لذا يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب سواء كانوا حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية التي تساعدهم على تكوين منزل وأسرة جديدة، وأعلن البنك الأهلي عن وظائف خالية عبر الموقع الرسمي الخاص به.

وأوضح البنك الأهلي المصري، تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم لـ وظائف البنك الأهلي المصري، وفق ما أعلنه البنك عبر موقعه، كالتالي:

وظائف ذوي الخبرات في البنك الأهلي المصري

- يجب أن يكون الراغب في التقديم للوظائف ليس لديه في البنك أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- يجب أن يكون المتقدمين لـ الوظائف حاصلين على شهادة عليا سواء كانت درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدمين للوظائف لديهم خبرة 3 سنوات فأكثر في العمل في البنوك.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

وظائف لحديثي التخرج في البنك الأهلي المصري

ولم يكتف البنك الأهلي المصري بتوفير وظائف خالية لأصحاب الخبرات فقط، ولكنه حرص على توفير فرص عمل لحديثي التخرج أيضًا.

شروط التقديم لوظائف لحديثي التخرج

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدم من خريجي سنوات 2019 و2020 و2021 و2022.

- أن يكونوا من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم لوظائف البنك الأهلي من حديثي التخرج على 28 عامًا في تاريخ الموافقة على التعيين.

- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

يُشار إلى أنَّ الكليات والتخصصات المطلوبة لوظائف حديثي التخرج تتمثل في خريجي كليات «تجارة، إدارة أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، حقوق».

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي الدخول للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري وإدخال البيانات المطلوبة لتقديم طلب التوظيف.