اللواء محمود طلحة: مجابهة دبابات العدو كان التحدي الأكبر لقواتنا في 73

قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إنّ رأس العش نقطة جنوب بورفؤاد على الجانب الشرقي لقناة السويس وكانت القوات الإسرائيلية لم تصل إلى تلك النقطة، مشيرا إلى أنّه خلال مرحلة بناء القوات المسلحة ورفع الروح المعنوية صدرت أوامر للكتيبة 43 صاعقة بتأمين المدخل الجنوبي، وتحركت سارية صاعقة تضم نحو 100 فرد وصاعقة تسليح خفيف ليلًا، واكتشفوا تقدّم قوى إسرائيلية بالدبابات ومركبات مدرعة مدعّمة، لذلك تحركت القوات للدفاع، ثم بدأت معركة استمرت 6 ساعات.

وأضاف طلحة، خلال كلمته في أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد: «النتيجة كانت خسائرها ضخمة لكن الأهم لم تتكرر هذه المحاولات من الجانب الاسرائيلي حتى 73».

اقتحام قناة السويس

وتابع: «واجهنا تحديا آخر، وهو تأمين اقتحام قناة السويس بما تشغله من مسائل معقدة فنيا وتكتيكيا، وتغلبنا عليها، ثم واجهنا تحديا آخر وهو أسلوب تسلق الساتر الترابي بواسطة الأفراد بأسلحتهم الخفيفة وبعض المدافع وخلافه لتجريف وتحطيم القلاع الحصينة التي تمثل الخط الأول من خط بارليف»، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكبر بالنسبة للقوات المقاتلة كان أسلوب مجابهة دبابات العدو، وأن قوات المشاة قاتلت من 10 لـ12 ساعة دون دبابة واحدة، وكان لإسرائيل 300 دبابة بصفة دائمة، وإذ تمت التعبئة تزيد لتصبح 900 دبابة.

تأمين ومعاونة قواتنا

وأكد أنّ أهم تحدٍ كان تأمين النجاح في التحديات السابقة، وتنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي، إذ إنها مكّنت من بدء الهجوم وتفاجأ العدو والعالم كله، منوهًا بالدور الباهر لأهالينا من بدو سيناء الذين كان يتلخص دورهم في تأمين ومعاونة قواتنا التي تعمل في عمق أوضاع العدو منذ 67 وحتى 73، فضلًا عن توفير قدرٍ كبير من المعلومات المهمة عن أوضاع العدو بما مكن من نجاح الاقتحام.