مصطفى قمر يحيي حفلا غنائيا في دمنهور اليوم بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

يحيي الفنان مصطفى قمر، اليوم الاثنين، حفلًا غنائيًا كبيرًا في دمهنور بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يجبها جمهوره، كما يقدم أغاني «أنا المصري» و«فوق الكل يا مصر».

فيلم «أولاد حريم كريم»

وقدم مصطفى قمر مؤخرا بطولة فيلم «أولاد حريم كريم»، وشاركه كل من داليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل وبشرى، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وتخطت ايراداته أكثر من 9 ملايين جنيه.

و«أولاد حريم كريم» يعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم»، والذي عُرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.