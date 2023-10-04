صانع محتوى: الأجيال الجديدة ترغب في معرفة ما حدث بحرب أكتوبر

قال محمد ممدوح، صانع محتوى إلكتروني عبر يوتيوب، إن جيله لم يعش حرب أكتوبر، كما أن الأجيال الجديدة ترغب في معرفة ما حدث فيها، وسهولة الوصول للمعلومة جعل الأمر سهلاً جدا للاطلاع، ليس شرطا معرفة ما يكتبه الكتاب الإسرائيليون بقدر معرفة ما يكتبه الكتاب الغربيون، وهنا يحدث الصدام بأشياء غريبة في المقالات الغربية.

وأضاف «ممدوح» خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أنه يمكن قراءة مقال لكاتب كبير، ونجد مقالة مكتوبة بمنتهى الحرفية، لكن نتفاجأ أن الكاتب وقع في خطأ بسيط للغاية، فكتب خطأ بسيط على سبيل المثال، أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي كان بالمئات وليس بالآلاف، وأن الجرحى عددهم قليل.

وأوضح أن المعلومة الصغيرة لها معاني ودلالات كثيرة، وهذا أسلوب في الإعلام، وهو الخطأ المعلوماتي، بأنه كتب المقالة لأنه يريد أن يوصل هذه المعلومة.

ولفت إلى أن الإعلام تطور من حيث تضليل المعلومات، وهنا الكاتب لا يخطئ في معلومة صغيرة، لكن يغير معلومات أساسية، والرواية كاملة في الحرب، إذ أن التضليل المعلوماتي أقوى شيء فيه تغطيته، بحيث يستشهد كتابا آخرين بهذه المقالة والكاتب.

وأشار إلى أن الإعلام لم يتوقف عند ذلك الحد، حيث تطور وأصبح هناك الغسيل المعلوماتي، وهذه أخطر وسيلة من وسائل إيصال أو زرع المعلومة، التي تتضمن عملا دراميا للتأثير في المشاهدين، وإيصال الحكاية ويصدقها، ويجري الإنفاق عليه، والأخطر منه التغطية الخاصة به.

وتابع: «نحن أمام جندي مصري منفرد بشخصيته، ولا يوجد جندي في العالم لديه هرم أو معابد أجداده يقولون فيها ماذا فعلنا مع أعدائنا وكيفية انتصارنا عليهم؟ سنجد أن زرع المعلومة لسبب واحد، هو كتابة أو إعادة كتابة التاريخ، وإيصال للجندي أو الجيل الجديد بأنك لم تفعل شيئاً، لكن نحن أمام عمل عظيم يجب أن نوقن ذلك، وأن الجندي المصري منفرد بشخصية منفردة».