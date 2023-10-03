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«الوثائقية» تستعرض أبرز الأحداث قبل 3 أيام من حرب أكتوبر 1973

كتب:

محمد أيمن سالم
09:08 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
حرب 6 أكتوبر.. تعبيرية

حرب 6 أكتوبر.. تعبيرية

استعرضت قناة الوثائقية ضمن فقرة «حدث في 1973» على شاشتها، تقريرا يكشف عن الأحداث التي شهدها يوم 3 أكتوبر 1973، قالت فيه: «تقترب ساعة الحسم للعبور العظيم، والصحف المصرية توجه النظر حول موضوعات دولية بعيدة عن الحرب».

وذكرت الفقرة، أن صحيفة «الجمهورية» حصلت على أول حديث للإمبراطور رضا بهلوي شاه إيران يتحدث عن قضايا الشرق الأوسط.

خبر حول أغنية جديدة للمطربة شادية

سلطت الصحف المصرية الضوء على جولات مسؤولين مصريين إلى عواصم عربية وأجنبية كبرى لا يعرف أحد السبب وراء هذه الزيارات هل لتشتيت الإسرائيليين أم لحشد الرأي العام الدولي لدعم مصر في الحرب، كما نشر خبر حول أغنية جديدة للمطربة شادية.

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