سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء.. اعرف بكام

سجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 4-10-2023، استقرارًا في الأسعار وفقًا للمعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتبين أن سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم، نحو 696.94 جنيه للشيكارة الواحدة.

تستعرض «الوطن»، سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 4-10-2023، وفقًا لأسعار بورصة الأعلاف والبقوليات.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

- سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 10900 جنيه.

- سعر طن الذرة الصفراء اليوم أرجنتيني 10900 جنيه.

- سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 10300 جنيه بتراجع 100 جنيه في الطن.

- سعر طن الذرة الصفراء صربي 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

- سعر الذرة الصفراء أمريكي 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

- سعر الذرة الصفراء بلغاري 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

- سعر الذرة الصفراء روماني 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، وأكدت في بيان سابق أنه خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي وحتى 7 سبتمبر الجاري تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا، بقيمة قدرت بـ116 مليون دولار، بحسب بيان سابق للوزارة.

سعر شيكارة الذرة الصفراء

وأظهرت أسعار بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، أن سعر شيكارة الذرة الصفراء سجل 696.94 جنيه للشيكارة الواحدة.