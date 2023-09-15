سعر الذرة الصفراء اليوم الجمعة 15-9-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على أسعار الحبوب والتي يأتي من أبزرها سعر الذرة الصفراء، والتي تتغير أسعارها يوميا، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذرة الصفراء اليوم الجمعة 15-9-2023 بمختلف الأسواق، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الذرة الصفراء اليوم

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية أن سعر الذرة الصفراء اليوم الجمعة يشهد استقراراً مقارنة بأسعاره أمس الخميس، حيث سجل اليوم 736 جنيهاً للشيكارة.

سعر الذرة البيضاء

وحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن سعر الذرة البيضاء اليوم الجمعة سجل 13152 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 656 جنيهاً عن سعر أمس الخميس.

أسعار الحبوب والبقوليات اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية عن أسعار الحبوب والبقوليات اليوم الجمعة 15-9-2023، ومنها سعر الذرة الصفراء، والتي جاءت كالتالي في آخر تحديث للأسعار:

- سعر الأرز السائب: الكيلو بـ22 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

- سعر الفول الصحيح السائب: الكيلو بـ39 جنيها.

- سعر السمسم الأبيض: الكيلو بـ113 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

- سعر القمح الصلب المحلي: الطن بـ9221 جنيها، بتراجع 1026 جنيها.