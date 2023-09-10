تراجع سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق اليوم الأحد

سجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد تراجعا كبيرة، حيث بلغ سعر الطن نحو 11 ألفا و300 جنيه، حيث سجل الطن تراجعا بين 200 لـ300 جنيه، وفق ما نشرته أسعار بورصة السلع الاسترشادية.

تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وتراوحت أسعار الذرة الصفراء اليوم بين 200 حتى 300 جنيه، حيث انخفض سعر الذرة الصفراء الأرجنتينية بنحو 200 جنيه، ليسجل الطن الواحد مستوى 11 ألفا و300 جنيه، كما تراجع سعر الذرة البرازيلية إلى 11 ألفا و300 جنيه، وسجلت الذرة الصفراء الأوكرانية تراجعا بقيمة 200 جنيه، وبلغ سعر الطن 10 آلاف و400 جنيه، كما انخفض الطن التركي بنحو 300 جنيه ليسجل مستوى 10 آلاف و500 جنيه.

أسباب تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وتراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم، حسب ما كشفته وزارة الزراعة، إلى الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، حيث شهدت الفترة من أكتوبر 2022 وحتى أغسطس 2023 الإفراج عن 7.3 مليون طن من خامات الأعلاف، تتمثل في 5.3 مليون طن ذرة و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف.

ووفقا لما ذكرته الوزارة، فإنّ الدولة تحملت 3.4 مليار دولار لاستيراد الكميات من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف الأخرى، ما ساهم في توفير الأعلاف بشكل منتظم، حيث جرى تشكيل لجنة مختصة لحساب الاحتياج الأسبوعي من خامات الأعلاف والإفراج الفوري عنها من الجمارك، بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة اللازمة.