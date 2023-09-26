تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 26-9-2023

شهد سعر طن الذرة الصفراء، تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023، إذ نشرت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء، سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم، معلنه أنه تراجع بنحو 3.52 جنيه للشيكارة الواحدة.

وترصد «الوطن» في خلال السطور التالية، سعر طن الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 26-9-2023، وفقًا لأسعار بورصة الأعلاف والبقوليات.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 10900 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني 10900 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 10300 جنيه بتراجع 100 جنيه في الطن.

سعر طن الذرة الصفراء صربي 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

سعر الذرة الصفراء أمريكي 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

سعر الذرة الصفراء بلغاري 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

سعر الذرة الصفراء روماني 10300 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه في الطن.

سعر شيكارة الذرة الصفراء

فيما أظهرت أسعار بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، أن سعر شيكارة الذرة الصفراء سجل 696.94 جنيه للشيكارة الواحدة بانخفاض نحو 3.52 جنيه.