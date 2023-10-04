الكشف على 2000 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، الانتهاء من الكشف على 2000 مواطن بواسطة القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية مبارك، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت على مدار يومين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

15 عيادة و12 تخصصا طبيا

وأوضحت المديرية، في بيان، أن القافلة الطبية اشتملت 15 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا، هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان».

جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي

وأشارت مديرية الصحة، خلال البيان، إلى تنظيم جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.