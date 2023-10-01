انطلاق قافلة طبية مجانية في المعادي غدا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن حي المعادي بالقاهرة عن تنظيم قافلة طبية مجانية من وزارة الصحة لأبناء الحي وتحديدا داخل المركز الطبي بالخبيري أيام الاثنين والثلاثاء من الثامنة صباحًا، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة من أجل تقديم خدمة طبية في مختلف التخصصات للمواطنين.

التخصصات الطبية

وتضم القافلة جميع التخصصات من الباطنة والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها جميع الأدوية.

رفع كفاءة الإنارة

من ناحية أخرى، تابع حي المعادي بالقاهرة برئاسة اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، اليوم الأحد، رفع كفاءة الإنارة بعدة مناطق منها غلق وتأمين أبواب أعمدة الإنارة وولاعات الإنارة، كما جرى إصلاح عطل انقطاع في كابل التغذية لأعمدة الإنارة بشارع 155 مع تقاطع 105 وذلك حرصًا على صيانة المرافق الحيوية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والميادين وذلك ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء كافة أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة.