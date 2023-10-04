الرئيس السيسي: مصر قفزت في حرب 1973 ولم تنتصر فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا في العالم العربي كنا نتأثر بالبيئة الدولية في عام 1967 و1973، حيث كان يوجد صراع بين قوتين عظمتين متمثلتين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، موضحا «لو قلت ده دلوقتي للجيل اللي ماشافش مش هيقدر يحس تأثير ده على مجريات الأمور في مصر، لأنه مصائر الدول كانت مرتبطة بالمباحثات التي تجريها هذه القوى العظمى».

وأضاف خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، «هذا الأمر كان له تأثير على استعادة قدراتنا وبناء قدراتنا التي تمكنا من استكمال المهمة واستعادة الأرض، ولو عشت ودقت الحالة من عام 1967 لـ1973 هنعرف إن مصر لم تنتصر فقط بل قفزت، خصوصا مع وجود طرفين متساويين في القدرة والقوة، ومن ضمنها القوة المعنوية للمنتصر التي تختلف عن المنهزم».

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.