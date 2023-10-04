تعرف على الفئات المعفاة من مصاريف المدن الجامعية

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات تسكين الطلاب الجدد والقدامى في المدن الجامعية وفقًا للجداول والخريطة الزمنية التي أقرتها مجالس الجامعات، بشأن أعمال التسكين، موضحين أنها مستمرة حتى الانتهاء من التظلمات للمستبعدين وتسكين من يكون مستوفيًا للاشتراطات والضوابط في هذا الشأن.

عدد من الفئات معفاة من مصاريف المدن الجامعية سواء للبنين او البنات

وأكدت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الفئات معفاة من مصاريف في المدن الجامعية، سواء للبنين أو البنات، وتتمثل في الطلاب المصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء واليتامى، وذلك بعد أن يتقدموا بكافة الأوراق التي تثبت ذلك عن طريق مكتب رعاية الشباب.

هناك أماكن شاغرة في المدن الجامعية

وتابعت المصادر، أن أعمال التسكين للطلاب الجدد والقدامى بمختلف المدن تسير بصورة إيجابية وطبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وأن الأمور تسير بصورة طبيعية وأن هناك أماكن شاغرة وأي طالب يستوي الاشتراطات سيتم تسكينه في المدن الجامعية.