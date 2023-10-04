استمرار تسكين الطلاب المتقدمين للالتحاق في المدن الجامعية بالمحافظات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية انتظام العمل في تسكين الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية من الطلاب الجدد والقدامي، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحين أن التسكين مستمر حتى الانتهاء من فحص كل الطلبات والتظلمات المقدمة.

تسكين الطلاب في المدن الجامعية

وأكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أعمال تسكين الطلاب في المدن الجامعية مستمرة حتى الآن، ووفرت الجامعة كل المتطلبات والمستلزمات المعمول بها في هذا الشأن، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحا أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة، ويجرى فحص كل التظلمات بشأنها.

فحص التظلمات المقدمة من الطلاب

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام تسكين الطلاب وفقا للجدول الزمني للكليات، لافتا إلى أنه يجرى حاليا فحص كل التظلمات المقدمة من الطلاب.