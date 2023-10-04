خريطة سقوط الأمطار على 14 محافظة غدا الخميس.. نشاط للرياح وغيوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 50%، مع تكون غيوم جزئية، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس غدًا في العاصمة والمحافظات

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج» إلى سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 50% على مدار اليوم مع تكون غيوم الجزئية.

نشاط لحركة الرياح

وتنشط الرياح في عدة محافظات، هي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الوادي الجديد»، إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظة الوادي الجديد وبلغت 40 كيلومتر في الساعة، وناشد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر لاسيما في الساعات الأولى من الصباح نظرًا لتكون شبورة مائية تحجب الرؤية الأفقية.

وتعرض عدد من المحافظات اليوم الأربعاء إلى سقوط أمطار خفيفة، لاسيما محافظات البحيرة، كفر الشيخ الإسكندرية، مطروح، ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار.