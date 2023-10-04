حالة الطقس اليوم الأربعاء.. تكوّن السحب وفرص لسقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سحب وأمطار

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، أن هناك نشاط للسحب المنخفضة والمتوسطة التي تظهر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.