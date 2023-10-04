حالة الطقس غدا الخميس 5-10-2023.. مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 31 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس 5-10-2023، قائلة إنه يسود البلاد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقسا لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس على السواحل

وعن الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس غدا الخميس 5-10-2023، نوهت الهيئة، إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ظواهر جوية متوقعة غدا

كما يشهد غدا الخميس سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس 5-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.