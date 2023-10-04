الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن انتصار أكتوبر المجيد

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، بعنوان «50 عاما عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان الفيلم مصحوبًا بتعليقٍ صوتي للفنان آسر ياسين؛ يتحدث عن أبرز الأحداث والتفاصيل التي سبقت الحرب، وبعدها تعليقات بعض من أبطال حرب أكتوبر والناجين من المعارك التي سبقت الحرب.