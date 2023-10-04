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الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن انتصار أكتوبر المجيد

كتب:

يارا أشرف
07:09 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
فيلم تسجيلي عن نصر اكتوبر

فيلم تسجيلي عن نصر اكتوبر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، بعنوان «50 عاما عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان الفيلم مصحوبًا بتعليقٍ صوتي للفنان آسر ياسين؛ يتحدث عن أبرز الأحداث والتفاصيل التي سبقت الحرب، وبعدها تعليقات بعض من أبطال حرب أكتوبر والناجين من المعارك التي سبقت الحرب.

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