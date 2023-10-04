حي الجناين بالسويس: قطع مياه الشرب مؤقتا لتركيب خط ربط صرف صحي

تشهد قرى حي الجناين في محافظة السويس، انقطاع مياه الشرب بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم الأربعاء، بسبب تركيب خط الربط لمحطة صرف الجبلايات، على أن يعاد ضخ المياه فور الانتهاء من الإصلاح.

تركيب خط ربط صرف الجبلايات

وأعلن حي الجناين في محافظة السويس، أنه بناء علي ما ورد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سيتم قطع مياه الشرب وإيقاف محطة صرف صحي الجبلايات اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل، حتى الانتهاء من تركيب خط الربط الخاص بمحطة صرف الجبلايات.

وتابع بيان الحي، بأنه على المواطنين قاطني حي الجناين بداية من منطقة الهويس حتى نفق الشهيد أحمد حمدي تدبير احتياجاتهم من المياه، حتى يتم الانتهاء من الأعمال سالفة الذكر، حيث تتأثر عدد من القرى بقطع المياه المؤقت.