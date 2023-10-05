ضبط 36 مخالفة متنوعة في حملة تموينية على الأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية في مختلف الإدارات وتمكنت من ضبط 36 مخالفة، وتحرير محاضر بها بهدف الحد من التلاعب بالأسواق والمخابز والمحافظة على سلامة المواطنين.

شن حملات تموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان له إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومراقبة الأسواق، في مراكز وقرى مدن شربين، بلقاس، على نحو 45 مخبزا بهدف التالي :

- التأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج

- الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته، وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

- التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وجري عمل الحملات وتحرير 4 إنذارات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وجاءت مجمل المحاضر كالآتي:

- عدد 21 محضر عدم إعلان عن أسعار

- 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 2 محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غيرغرضها.

- محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

- محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- محاضر مجهول المصدر.

- محضران بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر.

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية أن الدولة تسعى إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وأن المديرية قامت بتغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة، في تجربة فريدة للتأكد من توافر الدعم للمواطنين والحفاظ عليه من التصرف.