حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 4 مراكز بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 4 مراكز، وتم تحرير محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية، بإزالة حالتي تعدي بالدبش بناحية المنحر.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي مركز بلبيس وبالوحدة المحلية بأنشاص الرمل، تم إزالة وفك شدة خشبية لدور أول علوي بمساحة 120 مترا بعزبة حمد قرية بير عمارة.

وفي مركز ومدينة أبوكبير بالوحدة المحلية ببني عياض، تم إزالة تعدي بالبناء بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية، تمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وفي مركز ديرب نجم، تم إزالة فورية بقرية شنبارة متقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وتنفيذ قرار إزالة عبارة سور مرصوص بالطوب الأحمر وخشب وسدة على أملاك دولة.