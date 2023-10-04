بوتين يشهد مراسم تسليم الوقود النووي لمحطة «روبور» في بنجلاديش

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين سيشارك غداً الخميس، مع رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة «روبور» للطاقة النووية في بنجلاديش.

مراسم تسليم الوقود النووي الروسي

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية: أنه في الخامس من أكتوبر، سيشارك الرئيس الروسي مع رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الشيخة حسينة، في مراسم تسليم الوقود النووي الروسي الصنع إلى الوحدة الأولى من محطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش.

تاريخ توقيع التعاقد بين موسكو ودكا

يٌشار إلى أنه في 25 ديسمبر عام 2015 تم التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميجاوات، بواسطة مشروع روسي، على بعد حوالي 160 كيلومتراً من عاصمة بنجلاديش، مدينة دكا.

محطة نووية جديدة في بنجلاديش

يُذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أعلن في وقت سابق أن موسكو لا تستبعد احتمال مشاركتها في بناء محطة نووية جديدة في جنوب بنجلاديش.