انتظام العمل بالرواق الأزهري بكفر الشيخ

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ انتظام العمل بفروع الرواق الأزهري، التابعة للمنطقة الأزهرية.

التطور بالمستوى العلمي والإداري بفروع الرواق الأزهري

وأبدى رئيس المنطقة سعادته بهذا المشروع العظيم الذي يرعاه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيراً إلى أهمية التطور بالمستوى العلمي والإداري بالفروع مع تقديم كل الدعم للنهوض بإدارة الرواق الأزهري بالمحافظة.

51 فرعاً من فروع الرواق الأزهري داخل محافظة كفر الشيخ

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية أن عدد فروع الرواق الأزهري داخل المحافظة 51 فرعاً للأطفال والكبار، بإجمالي عدد دارسين 14 ألفا و674 دارساً للقرآن الكريم، إضافة إلى ما يقرب من 1000 دارس برواق العلوم الشرعية والعربية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الرواق الأزهري يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تحفيظاً وإتقاناً وتعليماً، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر.