رؤساء أحزاب: انتصارات أكتوبر رسمت الطريق للمستقبل ونواجه حروبا داخلية وخارجية

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، باحتفالية القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أنها تكشف حجم تضحيات أبناء مصر في الحفاظ على الوطن واسترداد الأرض.

أهمية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر

وأكد النائب في بيان له اليوم، أهمية الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وحرصه على تكريم أبطال حرب الاستنزاف.

وقال زين الدين: مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة لأبطال معركة رأس العش، وهي إحدى معارك حرب الاستنزاف، تأكيد بأن مصر لا تنسى بطولات أبنائها على مر التاريخ، تقديرا لتضحياتهم في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن.

النائب حازم الجندى يثمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

فيما تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر.

وثمن «الجندي»، الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، خاصة للأجيال الجديدة التي لم تعاصر الحرب.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان له إن حرب أكتوبر ستظل نقطة مضيئة في التاريخ المصري، ونموذجا لقوة وإرادة المصريين على قهر المستحيل.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الدولة المصرية على مدار تاريخها واجهت تحديات ضخمة تمكنت من عبورها جميعا لمواصلة مسيرتها.

رئيس حزب المصريين يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر

من جانبه، هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

انتصار أكتوبر شاهد عيان على تلاحم أبناء الوطن

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء: نستمد قوتنا من نصر أكتوبر، وبفضله نتغنى ونتباهى أمام أجيالنا والعالم أجمع، ونقول إن المصريين قادرون على صناعة تاريخهم بأنفسهم، والحفاظ على أرضهم ووطنهم.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن المصريون قدموا بطولات عظيمة في حرب أكتوبر، وأثبتوا للعالم أجمع أن الجندي المصري لا يهاب الموت، موضحًا أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها القوات المسلحة المصرية وحققت فيها أعظم انتصاراتها، ولكنها كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة.

وأوضح أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة وطنية وقف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحد؛ فضلًا عن وجود قيادة سياسية حكيمة أدارت المعركة بامتياز، حتى تحررت سيناء وعادت إلى أحضان مصرنا الحبيبة، مؤكدًا أن مصر لا زالت تخوض حربًا لا تقل عن حرب أكتوبر المجيدة، حيث إننا نواجه حروبا داخلية وخارجية عدوها غير معروف.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت وستظل الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية، وحماية مواطنيها ضد أي اعتداء، موضحًا أن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر ما زالت تُدرس في كتب التاريخ العسكري.

وطالب جموع الشعب المصري العظيم بالالتفاف والاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس السيسي لاستمرار ما بدأه منذ 30 يونيو، وعدم الانسياق وراء الأحاديث التي يروج لها أعداء الوطن والتي تهدف إلى التخريب لا البناء.